Valentina Ferragni racconta i suoi disturbi fisici:" Ho problemi di insulina…"

La bellissima Valentina Ferragni racconta tramite le sue storie Instagram i suoi diversi disturbi fisici, problemi che affronta e si porta dietro da molti anni. Inoltre, ha trasmesso un messaggio degno di nota riguardo l'accettarsi e guardare il proprio corpo con un forte amore al fine di migliorarsi sempre e solo per sé stessi. Non è la prima volta che la sorella di Chiara racconta il suo rapporto con il suo fisico, ma il suo pensiero è sempre stato un esempio per tutte le ragazze di oggi. In questi giorni ha deciso di parlare un po' con i suoi tramite una box dove è possibile farle delle domande, cosa che fa spesso visto che tiene molto al suo rapporto con il suo pubblico. In questo caso è stata propria una ragazza che la segue a ...

