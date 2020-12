Valentina Ferragni e il suo corpo, la rivelazione ad una fan: “Ho problemi ormonali” (Di martedì 22 dicembre 2020) Valentina Ferragni si racconta su Instagram. Ha mai avuto disturbi alimentari? L’influencer chiarisce la sua situazione ai follower Fonte foto: PixabayValentina Ferragni è la sorella minore di Chiara ed è nata il 29 dicembre del 1992. Proprio come la sorella, anche lei è un’influencer dai numeri da capogiro. Poiché può contare quasi 4 milioni di follower su Instagram, viene da sé che è molto seguita e dunque sempre sotto i riflettori. Come spesso accade, Valentina ha fornito ai follower l’opportunità di interagire con lei, tramite le stories, e un utente ha colto l’occasione per fare una domanda di un certo peso: “Vale, hai mai avuto disturbi alimentari?”. L’influencer non si è tirata indietro e ha risposto con grande onestà chiarendo ogni dubbio, dal momento che in molti le hanno ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020)si racconta su Instagram. Ha mai avuto disturbi alimentari? L’influencer chiarisce la sua situazione ai follower Fonte foto: Pixabayè la sorella minore di Chiara ed è nata il 29 dicembre del 1992. Proprio come la sorella, anche lei è un’influencer dai numeri da capogiro. Poiché può contare quasi 4 milioni di follower su Instagram, viene da sé che è molto seguita e dunque sempre sotto i riflettori. Come spesso accade,ha fornito ai follower l’opportunità di interagire con lei, tramite le stories, e un utente ha colto l’occasione per fare una domanda di un certo peso: “Vale, hai mai avuto disturbi alimentari?”. L’influencer non si è tirata indietro e ha risposto con grande onestà chiarendo ogni dubbio, dal momento che in molti le hanno ...

annatamburinii : uno speciale shout-out a valentina ferragni che ieri sotto alla domanda che le hanno fatto, chiendendole se avesse… - beitriswitch : Non so come facciano a piacere quelle due cagate degli orecchini di Valentina ferragni - beitriswitch : RT @QuelleOre: Francamente gli orecchini a forma di triangolo no di Valentina ferragni non li userei nemmeno x scrostare gli angoli della s… - marti66550627 : RT @httpbenzoash: grazie Valentina Ferragni. Servirebbero più persone come te in questo mondo - alssflower : Comunque vorrei la vita di Valentina Ferragni che è diventata qualcuno non facendo niente -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Ferragni Valentina Ferragni e il suo corpo, la rivelazione ad una fan: "Ho problemi... CheNews.it Il selfie natalizio di Chiara Ferragni con la famiglia

Accanto all'albero addobbato, sotto al vischio o alle stelle di Natale, con un vestito rosso o in compagnia di un poco credibile Babbo Natale. In questi giorni a ridosso delle feste sul profilo Instag ...

Valentina Ferragni si mostra senza trucco: “Che ne pensate?” – FOTO

Valentina Ferragni si mostra completamente senza trucco e chiede ai follower cosa ne pensano di lei. La risposta, però, rimarrà un segreto: dipende da lei ...

Accanto all'albero addobbato, sotto al vischio o alle stelle di Natale, con un vestito rosso o in compagnia di un poco credibile Babbo Natale. In questi giorni a ridosso delle feste sul profilo Instag ...Valentina Ferragni si mostra completamente senza trucco e chiede ai follower cosa ne pensano di lei. La risposta, però, rimarrà un segreto: dipende da lei ...