Vaccino Pfizer-BioNTech | 9 750 dosi dal 27 dicembre Come funziona il V-Day

Con il via libera dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) al Vaccino Pfizer-BioNTech, inizia il conto alla rovescia per la partenza della campagna vaccinale anche in Italia. Nei prossimi giorni, le prime dosi del siero saranno consegnate ai Paesi del Vecchio Continente, che metteranno in moto la complessa macchina che porterà alla vaccinazione di milioni di cittadini. La prima persona a ricevere il farmaco in Italia sarà una donna, un'infermiera dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, tra le realtà nostrane in prima linea nel contrasto al Covid-19. Di seguito, alcune Faq per fare chiarezza su Come sarà organizzata la distribuzione del Vaccino nel nostro Paese. Quando inizia la campagna di vaccinazione anti-Covid?Il 27 dicembre sarà ...

GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - CottarelliCPI : L’EMA ha dato l'ok al vaccino Pfizer. Ursula von der Leyen si attende che la Commissione decida in giornata. Poi to… - Agenzia_Ansa : #Covid: militari distribuiranno le dosi del #vaccino #Pfizer in Italia. Il 27 dicembre allo Spallanzani di Roma le… - GiaPettinelli : Covid: militari distribuiranno il vaccino Pfizer in Italia. La prima vaccinata un'infermiera - Cronaca - ANSA -