Vaccino in Italia, Zampa: per Essere in Sicurezza La Copertura Deve Arrivare al 70% Della Popolazione (Di martedì 22 dicembre 2020) Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, parla del Vaccino contro il covid-19, che presto sarà disponibile anche in Italia. Zampa dichiara alla "Stampa" che le vaccinazioni partiranno "dal giorno dopo la consegna del Vaccino, il 27 dicembre. Dovremmo iniziare tutti lo stesso giorno in Europa. Per Essere in Sicurezza la Copertura Deve Arrivare attorno al 70%

