Vaccino in Italia, infermiera il primo a farlo: il comunicato dello Spallanzani (Di martedì 22 dicembre 2020) Vaccino in Italia, il primo a farlo a livello nazionale sarà un’infermiera dello Spallanzani. Sale la tensione ora che il giorno si avvicina. Il Covid-19 continua ad essere un problema molto serio e a rubare tutte le nostre giornate. Il virus nato nei mercati della carne di Wuhan, infatti, ha colpito tutti e da quasi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020)in, ila livello nazionale sarà un’. Sale la tensione ora che il giorno si avvicina. Il Covid-19 continua ad essere un problema molto serio e a rubare tutte le nostre giornate. Il virus nato nei mercati della carne di Wuhan, infatti, ha colpito tutti e da quasi L'articolo proviene da Inews.it.

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - lauraboldrini : Via libera di #EMA al #vaccino #PfizerBioNTech. Una luce di speranza. Finalmente. Il 27 dicembre anche in Italia c… - Agenzia_Ansa : #Covid: militari distribuiranno le dosi del #vaccino #Pfizer in Italia. Il 27 dicembre allo Spallanzani di Roma le… - italiano201415 : RT @heyjude_90: Quindi in meno di 24 ore hanno isolato una “variante inglese” del coronavirus, hanno testato che il vaccino funziona anche… - Saracns74 : #VaccinoAntiCovid Anafilassi nel Regno Unito a seguito della vaccinazione #Covid19 Report. Intanto al #Tg5 passa… -