Vaccino: è giusto vaccinare prima gli anziani? (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Commisario straordinario Domenico Arcuri ha dato delucidazioni in merito all’ordine per le vaccinazioni: “Partiremo dagli 11 milioni di italiani che hanno più di sessant’anni, a cominciare dai più anziani in giù”. Intanto anche l’Europa si prepara: “Si prevede di iniziare dalle case di cura e dagli ultraottantenni, a partire dal 27 dicembre”, ha annunciato il ministro federale della Sanità tedesca, Jens Spahn. Mentre Il Regno Unito, già partito con il Vaccino Pfizer-Biontech, ha diviso la popolazione in gruppi di priorità, iniziando come da protocollo generale dai più anziani. Tutti ritengono dunque sia più opportuno vaccinare prima i più anziani, ma non è detto sia la soluzione migliore. Per Giovanni Sebastiani, matematico del CNR, “dipende da molti fattori, anche da ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Commisario straordinario Domenico Arcuri ha dato delucidazioni in merito all’ordine per le vaccinazioni: “Partiremo dagli 11 milioni di italiani che hanno più di sessant’anni, a cominciare dai piùin giù”. Intanto anche l’Europa si prepara: “Si prevede di iniziare dalle case di cura e dagli ultraottantenni, a partire dal 27 dicembre”, ha annunciato il ministro federale della Sanità tedesca, Jens Spahn. Mentre Il Regno Unito, già partito con ilPfizer-Biontech, ha diviso la popolazione in gruppi di priorità, iniziando come da protocollo generale dai più. Tutti ritengono dunque sia più opportunoi più, ma non è detto sia la soluzione migliore. Per Giovanni Sebastiani, matematico del CNR, “dipende da molti fattori, anche da ...

QuotidianPost : Vaccino: è giusto vaccinare prima gli anziani? - dado75x : @PaoloGentiloni È calata una notte perenne da quando siete al governo ad ammazzare gli italiani e la nazione ! Il… - Maedhros67 : No, e giusto che continuino ad essere curati, dagli stessi che li hanno convinti a farsi il vaccino. Noi cercherem… - GaIadhrim : Ieri ha litigato con mia nonna, sua madre (che ho già rivisto e abbracciato giusto per la cronaca), perché dice che… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 22.11.2020 (duemilaventi)–POLITICAL ASYLUM TO R.PAU IN ALL OVER THE WORLD–WHITE HOUSE (PRESIDENT D.J.TR… -