Vaccino Covid, Von der Leyen dopo l’autorizzazione: “È un buon modo di finire l’anno e iniziare a voltare pagina” – Video (Di martedì 22 dicembre 2020) “Oggi aggiungiamo un capitolo importante nella nostra lotta al Covid: abbiamo preso la decisione di rendere accessibile ai cittadini il primo Vaccino contro il Covid 19 prodotto da Biontech Pfizer“, così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato il via libera da parte della Commissione Ue alla commercializzazione del siero approvato dall’Ema, l’agenzia europea del farmaco. “Sarà disponibile a tutti i Paesi Ue allo stesso momento e alle stesse condizioni – ha aggiunto – Le dosi saranno prodotte nei prossimi giorni qui in Belgio e le vaccinazioni possono iniziare allo stesso momento, nei giorni 27, 28 e 29 dicembre”. “Questo è un modo davvero buono per concludere questo anno difficile e per iniziare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) “Oggi aggiungiamo un capitolo importante nella nostra lotta al: abbiamo preso la decisione di rendere accessibile ai cittadini il primocontro il19 prodotto da Biontech Pfizer“, così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha annunciato il via libera da parte della Commissione Ue alla commercializzazione del siero approvato dall’Ema, l’agenzia europea del farmaco. “Sarà disponibile a tutti i Paesi Ue allo stesso momento e alle stesse condizioni – ha aggiunto – Le dosi saranno prodotte nei prossimi giorni qui in Belgio e le vaccinazioni possonoallo stesso momento, nei giorni 27, 28 e 29 dicembre”. “Questo è undavveroo per concludere questo anno difficile e pera ...

