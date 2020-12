Vaccino Covid, via il 27 in Italia: chi è la prima persona che lo riceverà (Di martedì 22 dicembre 2020) Italia pronta a ricevere il Vaccino Covid, con il piano apposito che partirà subito dopo Natale. Già scelto il primo soggetto. Il Vaccino Covid è pronto ad arrivare in Italia. Il prossimo 27 dicembre partirà ufficialmente la campagna predisposta dal Governo con il Ministero della Salute. E si sa già l’identità di chi sarà la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020)pronta a ricevere il, con il piano apposito che partirà subito dopo Natale. Già scelto il primo soggetto. Ilè pronto ad arrivare in. Il prossimo 27 dicembre partirà ufficialmente la campagna predisposta dal Governo con il Ministero della Salute. E si sa già l’identità di chi sarà la L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

