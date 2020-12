Vaccino Covid, un’infermiera dello Spallanzani la prima ad usarlo in Italia (Di martedì 22 dicembre 2020) Sarà un’infermiera dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la prima persona in Italia a ricevere il Vaccino anti-Covid. La vaccinazione avverrà domenica 27 dicembre. I dettagli Da domenica 27 dicembre si parte, il Vaccino contro il coronavirus Covid-19 della Pfizer-BioNTech approvato ufficialmente ieri dall’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali, sarà ufficialmente messo in circolazione. La prima struttura Italiana ad usufruirne sarà l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, l’eccellenza della Sanità Italiana ed europea che per prima in Italia ha isolato e curato i ... Leggi su ck12 (Di martedì 22 dicembre 2020) Saràdell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzarodi Roma lapersona ina ricevere ilanti-. La vaccinazione avverrà domenica 27 dicembre. I dettagli Da domenica 27 dicembre si parte, ilcontro il coronavirus-19 della Pfizer-BioNTech approvato ufficialmente ieri dall’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali, sarà ufficialmente messo in circolazione. Lastrutturana ad usufruirne sarà l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzarodi Roma, l’eccellenza della Sanitàna ed europea che perinha isolato e curato i ...

