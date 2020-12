Vaccino Covid, si parte il 27 dicembre: le prime dosi a 5 persone a Roma, ecco chi sono (Di martedì 22 dicembre 2020) Un vero e proprio conto alla rovescia per il Vaccino anti-Covid19: è tutto pronto e domenica 27 dicembre prenderà il via la campagna di vaccinazione. “Il Vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione Europea. Una splendida notizia” – ha commentato il Premier Conte. A tal proposito, la Direzione dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani ha reso noto che proprio domenica, per la giornata del V-Day, saranno somministrati i primi cinque vaccini anti-Covid ad altrettanti dipendenti dell’Istituto. Verranno così vaccinati un’infermiera, un operatore socio sanitario, una ricercatrice e due medici. Tra l’altro tutte le Regioni d’Italia hanno iniziato la convocazione dei primi 9.750 cittadini da vaccinare a partire dal 27 dicembre. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020) Un vero e proprio conto alla rovescia per ilanti-19: è tutto pronto e domenica 27prenderà il via la campagna di vaccinazione. “IlPfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione Europea. Una splendida notizia” – ha commentato il Premier Conte. A tal proposito, la Direzione dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani ha reso noto che proprio domenica, per la giornata del V-Day, saranno somministrati i primi cinque vaccini anti-ad altrettanti dipendenti dell’Istituto. Verranno così vaccinati un’infermiera, un operatore socio sanitario, una ricercatrice e due medici. Tra l’altro tutte le Regioni d’Italia hanno iniziato la convocazione dei primi 9.750 cittadini da vaccinare a partire dal 27. su Il ...

Confermati 300 siti individuati da Commissario e Regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - 'E' confermato che il 27 dicembre anche in Italia, cosi' come in tutta Europa, si terra' il Vac ...

