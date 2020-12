Vaccino Covid, Palù (Aifa): “Facilmente modulabile in caso di evoluzioni del virus” (Di martedì 22 dicembre 2020) “La piattaforma a mRna è Facilmente modulabile e, nel caso il virus dovesse evolvere in maniera tale da superare le difese immunitarie, ha un vantaggio rispetto alle piattaforme tradizionali con virus vivo o ucciso o basate su proteine ricombinanti. È infatti una piattaforma che permette di essere modulata e costituirà la base per futuri vaccini, non solo in ambito infettivologico, ma anche anti-cancro“. Così Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, durante la conferenza stampa sui vaccini contro il Covid-19, in merito alla possibilità di aggiornamento del Vaccino in funzione delle mutazioni di Sars-Cov-2. Secondo Palù infatti, sarà importante “valutare l’evoluzione del virus”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) “La piattaforma a mRna èe, nelildovesse evolvere in maniera tale da superare le difese immunitarie, ha un vantaggio rispetto alle piattaforme tradizionali convivo o ucciso o basate su proteine ricombinanti. È infatti una piattaforma che permette di essere modulata e costituirà la base per futuri vaccini, non solo in ambito infettivologico, ma anche anti-cancro“. Così Giorgio, presidente dell’, Agenzia italiana del farmaco, durante la conferenza stampa sui vaccini contro il-19, in merito alla possibilità di aggiornamento delin funzione delle mutazioni di Sars-Cov-2. Secondoinfatti, sarà importante “valutare l’evoluzione del”, ...

