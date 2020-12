Vaccino Covid, lo Spiegel: «L’Ue ha limitato gli acquisti da Pfizer-BioNTech per non danneggiare Sanofi» (Di martedì 22 dicembre 2020) L’accusa del settimanale tedesco Der Spiegel. La Commissione: falso, abbiamo selezionato i vaccini più promettenti. Secondo la Bild Zeitung, Berlino starebbe pensando di acquistare in autonomia milioni di dosi del Vaccino Leggi su corriere (Di martedì 22 dicembre 2020) L’accusa del settimanale tedesco Der. La Commissione: falso, abbiamo selezionato i vaccini più promettenti. Secondo la Bild Zeitung, Berlino starebbe pensando di acquistare in autonomia milioni di dosi del

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - Agenzia_Ansa : #Covid Berlino: 'Vaccino efficace contro la variante del virus'. - MediasetTgcom24 : Covid, Ue: vaccino efficace contro la variante del virus #coronavirus - BVTECHGroup : #CyberAttacks e #VaccinoAntiCovid, compromessi i dati sul vaccino #Pfizer. L'attacco è stato effettuato per fornir… - mgdj56 : #ITALEXIT “Il #vaccino contro il #Covid sarà #sicuro e #gratuito per tutti' #garantisce l'#Ue- 02/dicembre/2020 L… -