Vaccino Covid: in Italia si inizia il 27, la BioNTech garantisce nuovo vaccino per la variante (Di martedì 22 dicembre 2020) Le Regioni hanno iniziato le convocazioni per i primi Italiani che si sottoporranno al vaccino della BioNTech. Sono 9.750 il numero degli Italiani che a partire dal 27 dicembre si vaccineranno contro il Covid-19. La prima persona sarà un'infermiera dello Spallanzani. La BioNTech ha anche rilasciato una dichiarazione rassicurante per il la nuova variante del Coronavirus: "Se il virus muta siamo pronti a fornire un nuovo vaccino in sole sei settimane".

