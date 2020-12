Vaccino Covid in Italia: sarà una donna la prima a vaccinarsi (Di martedì 22 dicembre 2020) sarà una donna la prima vaccinata in Italia. Secondo le fonti dello Spallanzani, si tratta di un’infermiera. La donna riceverà la prima dose il 27 dicembre: “La Direzione dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani comunica che nella giornata del V-day saranno somministrati i primi cinque vaccini anti-Covid ad altrettanti dipendenti dell’istituto, tra cui un operatore socio sanitario, una ricercatrice e due medici”. Quanto alla variante britannica, il fondatore BioNTech Ugur Sahin ci tiene a fare sapere che “non sappiamo ancora se il Vaccino protegge anche nei confronti di questa variabile, anche se siamo propensi a pensare che sia altamente probabile che il nostro Vaccino protegga anche contro la variante ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 dicembre 2020)unalavaccinata in. Secondo le fonti dello Spallanzani, si tratta di un’infermiera. Lariceverà ladose il 27 dicembre: “La Direzione dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani comunica che nella giornata del V-day saranno somministrati i primi cinque vaccini anti-ad altrettanti dipendenti dell’istituto, tra cui un operatore socio sanitario, una ricercatrice e due medici”. Quanto alla variante britannica, il fondatore BioNTech Ugur Sahin ci tiene a fare sapere che “non sappiamo ancora se ilprotegge anche nei confronti di questa variabile, anche se siamo propensi a pensare che sia altamente probabile che il nostroprotegga anche contro la variante ...

