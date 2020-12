Vaccino Covid, ecco perché sarà l’esercito (e non Pfizer) a distribuire le prime dosi alle Regioni entro il 27 dicembre (Di martedì 22 dicembre 2020) C’è un cambio di programma nella primissima fase del Piano vaccini elaborato dal commissario all’Emergenza Domenico Arcuri. L’accordo stipulato con Pfizer-Biontech prevedeva che fosse soltanto il colosso farmaceutico a occuparsi della consegna nei 300 punti di somministrazione individuati sul territorio nazionale, ma per le 9.750 dosi in arrivo tra Natale e Santo Stefano non sarà così. Per permettere all’Italia di partecipare al V-day europeo in programma il 27 dicembre, questa tranche di fiale verrà distribuita alle Regioni dall’esercito italiano con un intervento “d’urgenza”, come ha annunciato il comandante del Coi Luciano Portolano. Fonti dello staff di Arcuri fanno sapere a Ilfattoquotidiano.it che il Piano vaccini non è cambiato, ma visti i tempi strettissimi da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) C’è un cambio di programma nella primissima fase del Piano vaccini elaborato dal commissario all’Emergenza Domenico Arcuri. L’accordo stipulato con-Biontech prevedeva che fosse soltanto il colosso farmaceutico a occuparsi della consegna nei 300 punti di somministrazione individuati sul territorio nazionale, ma per le 9.750in arrivo tra Natale e Santo Stefano noncosì. Per permettere all’Italia di partecipare al V-day europeo in programma il 27, questa tranche di fiale verrà distribuitadalitaliano con un intervento “d’urgenza”, come ha annunciato il comandante del Coi Luciano Portolano. Fonti dello staff di Arcuri fanno sapere a Ilfattoquotidiano.it che il Piano vaccini non è cambiato, ma visti i tempi strettissimi da ...

