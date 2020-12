Vaccino Covid-19, in Italia la prima sarà un’infermiera (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Vaccino contro il Covid-19 Pfizer-BioNTech è stato finalmente approvato in Europa: in Italia la prima sarà un’infermiera Con l’ok da parte dell’Ema, il 27 dicembre potrà ufficialmente partire la campagna di vaccinazioni in Europa. La presidente del Consiglio UE, Ursula Von Der Leyen, aveva preannunciato un Vaccine Day previsto per domenica prossima, la stessa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilcontro il-19 Pfizer-BioNTech è stato finalmente approvato in Europa: inlaCon l’ok da parte dell’Ema, il 27 dicembre potrà ufficialmente partire la campagna di vaccinazioni in Europa. La presidente del Consiglio UE, Ursula Von Der Leyen, aveva preannunciato un Vaccine Day previsto per domenica prossima, la stessa L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid, Biontech: «Probabile che funzioni anche su variante inglese. Adeguarlo richiederebbe 6 settimane» Il Messaggero Evoluzione covid, aziende americane testano nuovamente i loro vaccini

Pfizer e Moderna stanno testando i vaccini per confermare la loro efficacia per la varainte inglese del covid.

Coronavirus: domenica V-Day allo Spallanzani, primo vaccino a infermiera

Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Sarà un'infermiera a ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid. La somministrazione del siero è in programma ...

