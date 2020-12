Vaccino Covid-19, il giallo dello scienziato morto a S.Pietroburgo (Di martedì 22 dicembre 2020) giallo in Russia. Alexander “Sasha” Kagansky, 45 anni, noto scienziato russo che stava lavorando al Vaccino anti Covid-19, è stato ritrovato morto sotto le finestre di un palazzo a San Pietroburgo. A ritrovare il suo corpo sarebbe stato il vicino di casa. Come scrive il Moskovsky Komsomolets, Kagansky sarebbe caduto dal 14esimo piano del suo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 22 dicembre 2020)in Russia. Alexander “Sasha” Kagansky, 45 anni, notorusso che stava lavorando alanti-19, è stato ritrovatosotto le finestre di un palazzo a San. A ritrovare il suo corpo sarebbe stato il vicino di casa. Come scrive il Moskovsky Komsomolets, Kagansky sarebbe caduto dal 14esimo piano del suo InsideOver.

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - fattoquotidiano : Vaccino Covid, l’Interpol: “È l’oro liquido del 2021, le mafie sono già preparate. Vedremo furti nei magazzini e at… - chetempochefa : “Il vaccino è sicuro, fatelo tutti. Dobbiamo molto a queste persone. Gli scienziati e le persone che sono riuscite… - riccardolavelli : RT @RadioSavana: Esplode la protesta in Brasile. Conservatori fedeli a Bolsonaro in piazza contro obbligo vaccino Covid e per dire basta al… - xposeidone : RT @RadioSavana: Esplode la protesta in Brasile. Conservatori fedeli a Bolsonaro in piazza contro obbligo vaccino Covid e per dire basta al… -