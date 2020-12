Vaccino arriva in Italia il 24, lo distribuirà l’esercito. Prima vaccinata sarà un’infermiera (Di martedì 22 dicembre 2020) sarà una donna la Prima vaccinata Covid in Italia. Secondo quanto si è appreso da fonti dello Spallanzani e della Regione, si tratta di un'infermiera. Tutto pronto all'istituto Spallanzani di Roma per l'avvio della vaccinazione in programma il 27 dicembre Leggi su firenzepost (Di martedì 22 dicembre 2020)una donna laCovid in. Secondo quanto si è appreso da fonti dello Spallanzani e della Regione, si tratta di un'infermiera. Tutto pronto all'istituto Spallanzani di Roma per l'avvio della vaccinazione in programma il 27 dicembre

