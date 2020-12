Vaccino anti-Covid, Zampa: “Per essere sicuri la copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione” (Di martedì 22 dicembre 2020) “Per essere in sicurezza la copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione”. E’ quanto ha detto a La Stampa la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa. “Parliamo di ottobre se tutto va bene – aggiunge – ma proprio bene. Ma quando saremo a 15-20 milioni di vaccinati saremo già a un livello importante. L’Italia ha opzionato 202 milioni di dosi. Il piano è stato messo a punto, si parte ovviamente dagli operatori della sanità e poi Rsa”. La variante inglese non renderà inefficace il Vaccino, ha ribadito l’esponente dell’Esecutivo, “ma chi è malato può contagiare più persone e questo rischia di creare una pressione difficile da sostenere per gli ospedali”. Riguardo alle limitazioni dice: “Alla fine delle misure ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) “Perin sicurezza laal 70%”. E’ quanto ha detto a La Stampa la sottosegretaria alla Salute, Sandra. “Parliamo di ottobre se tutto va bene – aggiunge – ma proprio bene. Ma quando saremo a 15-20 milioni di vaccinati saremo già a un livello importante. L’Italia ha opzionato 202 milioni di dosi. Il piano è stato messo a punto, si parte ovviamente dagli operatorisanità e poi Rsa”. La variante inglese non renderà inefficace il, ha ribadito l’esponente dell’Esecutivo, “ma chi è malato può contagiare più persone e questo rischia di creare una pressione difficile da sostenere per gli ospedali”. Riguardo alle limitazioni dice: “Alla fine delle misure ...

