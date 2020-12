Vaccino anti-Covid, Galli su La7: “Sarò uno dei primi. Spero non ci sia spettacolarizzazione, ma è corretto dare segnale che ci si crede” (Di martedì 22 dicembre 2020) “Spero che non si arrivi a niente di spettacolarizzato o di grottesco, ma il messaggio è che iniziano le vaccinazioni il 27 dicembre. E io lo faccio subito, è corretto dare un segnale forte e chiaro che ci si crede”. Lo ha detto l’infettivologo Massimo Galli in collegamento con L’aria che tira, su La7, dove ha annunciato che sarà tra i primi ad aderire alla campagna vaccinale anti-Covid italiana che partirà il 27 gennaio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) “che non si arrivi a niente di spettacolarizzato o di grottesco, ma il messaggio è che iniziano le vaccinazioni il 27 dicembre. E io lo faccio subito, èunforte e chiaro che ci si”. Lo ha detto l’infettivologo Massimoin collegamento con L’aria che tira, su La7, dove ha annunciato che sarà tra iad aderire alla campagna vaccinaleitaliana che partirà il 27 gennaio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

