Vaccino anti Covid 19: domenica 27 dicembre le prime 720 vaccinazioni in Campania (Di martedì 22 dicembre 2020) Vaccino anti Covid 19: nella giornata simbolica dell'avvio della campagna in Europa saranno coinvolti sette ospedali della Campania. Ieri, lunedì 21 dicembre, l'EMA (Agenzia europea del farmaco), ha approvato l'immissione sul mercato del Vaccino anti Covid 19 realizzato dalla Pfizer. A questo punto, è previsto l'arrivo immediato delle prime 1.833.975 dosi in Italia.

