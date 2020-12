Vaccino, al via alle convocazioni per gli italiani che lo riceveranno il 27 dicembre (Di martedì 22 dicembre 2020) All’indomani dell’approvazione da parte dell’Ema (Agenzia europea dei medicinali) del Vaccino anti Covid messo a punto da Pfizer/BioNTech, l’Italia si prepara a partecipare al “Vaccine day“ del 27 dicembre, la giornata che segnerà simbolicamente il via della campagna vaccinale nell’Unione europea. A questo scopo, le Regioni hanno già iniziato a convocare le persone alle quali verrà fatta la somministrazione subito dopo Natale, tra quelle che hanno aderito alla campagna. I furgoni dell’azienda lasceranno il Belgio il 24 dicembre e in Italia consegneranno le dosi all’Esercito, che le porterà a Roma il giorno dopo, consegnandole all’ospedale Spallanzani. Il 27 mattina qui verranno somministrate le prime dosi ad alcune unità del personale medico e infermieristico. La prima persona a ricevere il Vaccino ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020) All’indomani dell’approvazione da parte dell’Ema (Agenzia europea dei medicinali) delanti Covid messo a punto da Pfizer/BioNTech, l’Italia si prepara a partecipare al “Vaccine day“ del 27, la giornata che segnerà simbolicamente il via della campagna vaccinale nell’Unione europea. A questo scopo, le Regioni hanno già iniziato a convocare le personequali verrà fatta la somministrazione subito dopo Natale, tra quelle che hanno aderito alla campagna. I furgoni dell’azienda lasceranno il Belgio il 24e in Italia consegneranno le dosi all’Esercito, che le porterà a Roma il giorno dopo, consegnandole all’ospedale Spallanzani. Il 27 mattina qui verranno somministrate le prime dosi ad alcune unità del personale medico e infermieristico. La prima persona a ricevere il...

