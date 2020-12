Vaccine day in Italia, sarà una infermiera la prima persona a essere vaccinata il 27 dicembre (Di martedì 22 dicembre 2020) Come successo negli Usa sarà una infermiera la prima vaccinata Covid in Italia. Tutto pronto all’istituto Spallanzani di Roma per l’avvio della vaccinazione in programma il 27 dicembre, le dosi arriveranno all’Istituto di cura e ricerca per le Malattie infettive il 26. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Come successo negli UsaunalaCovid in. Tutto pronto all’istituto Spallanzani di Roma per l’avvio della vaccinazione in programma il 27, le dosi arriveranno all’Istituto di cura e ricerca per le Malattie infettive il 26. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

