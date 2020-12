V-Day domenica allo Spallanzani, ecco chi saranno i primi a ricevere il vaccino (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – saranno un’infermiera, un operatore socio sanitario (Oss), una ricercatrice e due medici i primi a ricevere il vaccino anti-coronavirus, al V-Day di domenica allo Spallanzani di Roma. La somministrazione del vaccino Pfizer/Biontech è in programma il 27 dicembre all’Istituto nazionale malattie infettive di Roma per il V-Day che partirà in contemporanea in tutta Europa. I primi cinque che saranno vaccinati sono tutti dipendenti dello Spallanzani, precisa una nota. Biontech: “Tutti i Paesi Ue che hanno richiesto le dosi le riceveranno nei prossimi 5 giorni” Intanto il direttore commerciale di Biontech, l’azienda tedesca che ha sviluppato il vaccino insieme al colosso Usa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic –un’infermiera, un operatore socio sanitario (Oss), una ricercatrice e due medici iilanti-coronavirus, al V-Day didi Roma. La somministrazione delPfizer/Biontech è in programma il 27 dicembre all’Istituto nazionale malattie infettive di Roma per il V-Day che partirà in contemporanea in tutta Europa. Icinque chevaccinati sono tutti dipendenti dello, precisa una nota. Biontech: “Tutti i Paesi Ue che hanno richiesto le dosi le riceveranno nei prossimi 5 giorni” Intanto il direttore commerciale di Biontech, l’azienda tedesca che ha sviluppato ilinsieme al colosso Usa ...

