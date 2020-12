Usa, trova 300 milioni in monete d’oro ma rifiuta di rivelare il nascondiglio: è in prigione da 5 anni (Di martedì 22 dicembre 2020) Columbia, 22 dic – Thomas J. Thompson è un “cacciatore di tesori” e ne ha trovato uno da 300 milioni di dollari in monete d’oro. Però, non vuole dire dove sia nascosto per timore che gli venga sottratto. E affinché ciò non accada, è disposto a finire in carcere – anzi, vi soggiorna da ben cinque anni. Un tesoro di monete d’oro Thompson, infatti, non ha voluto mai rivelare ai funzionari del Tesoro Usa dove si trovino le monete d’oro recuperate decenni orsono da un piroscafo affondato nel 1857 a causa di un uragano. Nel 1988 l’uomo, insieme ai suoi soci della SS Central America, società specializzata nel recupero di antiche imbarcazioni naufragate e affondate, trovò infatti un vero e proprio tesoro da film di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) Columbia, 22 dic – Thomas J. Thompson è un “cacciatore di tesori” e ne hato uno da 300di dollari in. Però, non vuole dire dove sia nascosto per timore che gli venga sottratto. E affinché ciò non accada, è disposto a finire in carcere – anzi, vi soggiorna da ben cinque. Un tesoro diThompson, infatti, non ha voluto maiai funzionari del Tesoro Usa dove si trovino lerecuperate decenni orsono da un piroscafo affondato nel 1857 a causa di un uragano. Nel 1988 l’uomo, insieme ai suoi soci della SS Central America, società specializzata nel recupero di antiche imbarcazioni naufragate e affondate, trovò infatti un vero e proprio tesoro da film di ...

