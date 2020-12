Usa: ok del Congresso al piano di aiuti da 900 miliardi. Biden si vaccina in tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un piano di sostegno da 900 miliardi di dollari a favore di famiglie e imprese americane duramente colpite dalla pandemia di coronavirus. L'approvazione del ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 dicembre 2020) Ildegli Stati Uniti ha approvato undi sostegno da 900di dollari a favore di famiglie e imprese americane duramente colpite dalla pandemia di coronavirus. L'approvazione del ...

Agenzia_Ansa : #Usa Razzismo: statua generale Lee rimossa dal Campidoglio. Al posto del comandante sudista verrà onorata attivista… - Azione_it : 'Azione sta crescendo, ha 400 gruppi e ventimila iscritti. Il polo della serietà e del pragmatismo, determinante pe… - ValentinaInLA : Il distretto scolastico di Los Angeles, il secondo più grande negli USA, non riaprirà le lezioni in presenza l’11 g… - Luciano06815942 : RT @intuslegens: Quindi abbiamo privati che beccano 40 milioni per mettere in contatto governo e Cina per comprare maschere soffocanti. Poi… - RF86290380 : Ritengo che #GiuseppeConte sia #sostenuto congiuntamente da #USA #Cina #Germania e parte del #Vaticano -

Ultime Notizie dalla rete : Usa del Coronavirus nel mondo: variante Covid, "Il virus circola da novembre". Biden vaccinato in diretta tv la Repubblica I gruppi terroristici del Sahel si finanziano con il traffico dii benzina e oro

Dal 30 novembre al 6 dicembre, durante un'operazione coordinata da Interpol e United Nations office on drugs and crime (Unodoc) in Burkina Faso, Costa I gruppi terroristici del Sahel si finanziano co ...

Mancato uso della mascherina e rispetto del coprifuoco: sanzioni a Uta e San Sperate

La Prefettura di Cagliari sarà informata dell’avvenuta contestazione di una sanzione da 400 euro, la solita. Stanotte invece, a San Sperate, i carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato ai sen ...

Dal 30 novembre al 6 dicembre, durante un'operazione coordinata da Interpol e United Nations office on drugs and crime (Unodoc) in Burkina Faso, Costa I gruppi terroristici del Sahel si finanziano co ...La Prefettura di Cagliari sarà informata dell’avvenuta contestazione di una sanzione da 400 euro, la solita. Stanotte invece, a San Sperate, i carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato ai sen ...