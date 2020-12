USA, Joe Biden vaccinato in diretta (Di martedì 22 dicembre 2020) Il neo eletto presidente USA ha ricevuto la prima dose Joe Biden, neo eletto presidente Usa, che il 20 gennaio si insedierà ufficialmente alla Casa Bianca ha ricevuto la prima dose del vaccino in diretta tv. Leggi anche: Usa, Biden sceglie un team di sole donne alla comunicazione Negli Stati Uniti è partita la campagna di vaccinazione di Pfizer – BioNTech: come negli altri paesi si è data precedenza a personale medico e persone fragili ma alcuni politici hanno deciso di sottoporsi al vaccino in diretta tv per tranquillizzare e dare il buon esempio. Biden che ha 78 anni ha ricevuto la prima dose il 21 dicembre all’ospedale ChristianaCare di Wilmington, in Delaware, vicino alla sua abitazione. Sia la moglie, Jill che la sua vice Kamala Harris sono stati sottoposti alla vaccinazione così come Mike Pence ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Il neo eletto presidente USA ha ricevuto la prima dose Joe, neo eletto presidente Usa, che il 20 gennaio si insedierà ufficialmente alla Casa Bianca ha ricevuto la prima dose del vaccino intv. Leggi anche: Usa,sceglie un team di sole donne alla comunicazione Negli Stati Uniti è partita la campagna di vaccinazione di Pfizer – BioNTech: come negli altri paesi si è data precedenza a personale medico e persone fragili ma alcuni politici hanno deciso di sottoporsi al vaccino intv per tranquillizzare e dare il buon esempio.che ha 78 anni ha ricevuto la prima dose il 21 dicembre all’ospedale ChristianaCare di Wilmington, in Delaware, vicino alla sua abitazione. Sia la moglie, Jill che la sua vice Kamala Harris sono stati sottoposti alla vaccinazione così come Mike Pence ...

TeresaBellanova : Il neoeletto presidente USA Joe Biden ha deciso di farsi vaccinare in diretta tv, per mandare un messaggio di fiduc… - repubblica : Coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie Jill si vaccinano in diretta tv - ilriformista : “Non voglio essere il primo della fila, ma voglio garantire che dimostriamo al popolo americano che è sicuro farlo”… - laura_ceruti : RT @TeresaBellanova: Il neoeletto presidente USA Joe Biden ha deciso di farsi vaccinare in diretta tv, per mandare un messaggio di fiducia… - AlexiaBaglivo : RT @TeresaBellanova: Il neoeletto presidente USA Joe Biden ha deciso di farsi vaccinare in diretta tv, per mandare un messaggio di fiducia… -