Usa | il video di Joe Biden che riceve il vaccino anti-Covid in diretta televisiva insieme alla moglie Jill

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, come nelle attese, si è vaccinato in diretta televisiva. Vaccinata contro il Covid anche la futura first lady Jill Biden

E lo ha fatto nel giorno di un’altra notizia carica di speranze. Quella del via negli Usa anche alla somministrazione delle prime dosi di Moderna, che ha seguito di pochi giorni la partenza della ...

Covid, Biden: "Bisogna dare il merito a questa amministrazione di aver fatto partire le vaccinazioni"

22 dicembre, 08:56 Mondo Covid, Biden: "Bisogna dare il merito a questa amministrazione di aver fatto partire le vaccinazioni" Il neo presidente degli Usa riceve la prima dose e i ...

