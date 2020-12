Usa, Biden vaccinato contro il Covid-19 in diretta TV | video (Di martedì 22 dicembre 2020) Lunedì 21 dicembre il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, insieme alla moglie Jill, si è fatto vaccinare in diretta TV contro il Covid-19, ricevendo la prima dose del Pfizer-BioNTech: "Non c'è niente di cui preoccuparsi, e non vedo l'ora di ricevere la seconda dose". Biden si è complimentato con l'amministrazione uscente, guidata da Donald Trump, per aver reso disponibile il vaccino in tempi molto brevi. Guarda tutti i video Vaccino Washington NoneCampagna Vaccini Covid Primula NoneVaccino Pfizer Londra None Leggi su panorama (Di martedì 22 dicembre 2020) Lunedì 21 dicembre il presidente eletto degli Stati Uniti Joe, insieme alla moglie Jill, si è fatto vaccinare inTVil-19, ricevendo la prima dose del Pfizer-BioNTech: "Non c'è niente di cui preoccuparsi, e non vedo l'ora di ricevere la seconda dose".si è complimentato con l'amministrazione uscente, guidata da Donald Trump, per aver reso disponibile il vaccino in tempi molto brevi. Guarda tutti iVaccino Washington NoneCampagna VacciniPrimula NoneVaccino Pfizer Londra None

MediasetTgcom24 : Usa, Biden si vaccina in diretta tv: 'Fatelo tutti' #joebiden - La7tv : #lariachetira Marco Travaglio: 'Negli Stati Uniti torna una politica più interventista, con Biden avremo qualche gu… - TeresaBellanova : Il neoeletto presidente USA Joe Biden ha deciso di farsi vaccinare in diretta tv, per mandare un messaggio di fiduc… - Pino__Merola : Usa, Biden vaccinato contro il Covid-19 in diretta TV | video - Mariaritaleoni : RT @TeresaBellanova: Il neoeletto presidente USA Joe Biden ha deciso di farsi vaccinare in diretta tv, per mandare un messaggio di fiducia… -