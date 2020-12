Usa, Biden dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid: “Non c’è nulla da temere, non vedo l’ora di avere la seconda dose” (Di martedì 22 dicembre 2020) Joe Biden si è vaccinato in diretta televisiva alla Christiana Care di Newark in Delaware. “All’amministrazione Trump va dato il merito di aver fatto decollare tutto questo con l’operazione Warp Speed”, ha dichiarato il neo presidente degli Usa. “Sto facendo questo per invitare le persone a dare la propria disponibilità a vaccinarsi. Non c’è nulla da temere e non vedo l’ora di ricevere la seconda dose”, ha rassicurato Biden. Alla fine del suo discorso, il presidente democratico si è raccomandato con i suoi cittadini perché rispettino le misure di sicurezza, evitando così nuovi contagio durante le festività L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Joesi è vaccinato in diretta televisiva alla Christiana Care di Newark in Delaware. “All’amministrazione Trump va dato il merito difatto decollare tutto questo con l’operazione Warp Speed”, ha dichiarato il neo presidente degli Usa. “Sto facendo questo per invitare le persone a dare la propria disponibilità a vaccinarsi. Non c’èdae nondi ricevere la”, ha rassicurato. Alla fine del suo discorso, il presidente democratico si è raccomandato con i suoi cittadini perché rispettino le misure di sicurezza, evitando così nuovi contagio durante le festività L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

