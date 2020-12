Uomo infettato dall’influenza aviaria H5N6 in Cina, ricoverato in terapia intensiva (Di martedì 22 dicembre 2020) È in terapia intensiva e non può essere staccato dal ventilatore polmonare l’Uomo che in Cina, precisamente nella contea di Ningyuan a Yongzhou all’interno di un mercato di pollame vivo, ha contratti il virus dell’aviaria, H5N6. L’Uomo è ricoverato all’ospedale di Ningyuan. È risultato positivo sabato 19 dicembre e dal giorno successivo è stato sospeso in tutti i mercati agricoli della contea di Ningyuan il commercio di pollame vivo. Sono state poste in osservazione anche tutte le persone entrate a stretto contatto il paziente. Il virus H5N6 è un ceppo di influenza aviaria trasmissibile all’Uomo causata principalmente dal contatto con pollame vivo. Fino ad ora, secondo le autorità preposte al controllo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) È ine non può essere staccato dal ventilatore polmonare l’che in, precisamente nella contea di Ningyuan a Yongzhou all’interno di un mercato di pollame vivo, ha contratti il virus dell’. L’all’ospedale di Ningyuan. È risultato positivo sabato 19 dicembre e dal giorno successivo è stato sospeso in tutti i mercati agricoli della contea di Ningyuan il commercio di pollame vivo. Sono state poste in osservazione anche tutte le persone entrate a stretto contatto il paziente. Il virusè un ceppo di influenzatrasmissibile all’causata principalmente dal contatto con pollame vivo. Fino ad ora, secondo le autorità preposte al controllo ...

