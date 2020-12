UOMINI E DONNE oggi, 22 dicembre: ultima puntata del 2020! (Di martedì 22 dicembre 2020) L’ultima puntata di UOMINI e DONNE per questo 2020 è andata in onda oggi, martedì 22 dicembre. Come primo argomento si è parlato del tronista Davide Donadei, che ha fatto un’esterna molto emozionante con la sua corteggiatrice Beatrice. La ragazza ha fatto recapitare a Davide un invito a cena e i due erano molto eleganti. Non solo, il Donadei ha ammesso che in quel momento era come se fosse a cena con la sua eventuale fidanzata e questo ha suscitato la felicità proprio di Beatrice. Felicità che si è protratta anche quando la corteggiatrice ha regalato al tronista una propria foto da piccola, dicendogli oltretutto che le è sempre mancata l’idea di famiglia. E a proposito di famiglia, Davide le dice che potrebbe essere anche lui la sua idea di famiglia. Tornati in studio Chiara, l’altra ... Leggi su tvsoap (Di martedì 22 dicembre 2020) L’diper questo 2020 è andata in onda, martedì 22. Come primo argomento si è parlato del tronista Davide Donadei, che ha fatto un’esterna molto emozionante con la sua corteggiatrice Beatrice. La ragazza ha fatto recapitare a Davide un invito a cena e i due erano molto eleganti. Non solo, il Donadei ha ammesso che in quel momento era come se fosse a cena con la sua eventuale fidanzata e questo ha suscitato la felicità proprio di Beatrice. Felicità che si è protratta anche quando la corteggiatrice ha regalato al tronista una propria foto da piccola, dicendogli oltretutto che le è sempre mancata l’idea di famiglia. E a proposito di famiglia, Davide le dice che potrebbe essere anche lui la sua idea di famiglia. Tornati in studio Chiara, l’altra ...

