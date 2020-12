Uomini e Donne, Ludovica Valli: “Fate schifo, augurate il male ad una incinta” (Di martedì 22 dicembre 2020) Ludovica Valli di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un amaro sfogo su Instagram, dopo che alcuni haters l’hanno pesantemente attaccata durante la sua gravidanza. Uomini e Donne ha lanciato numerosi personaggi amati dal pubblico del piccolo schermo e della rete. Che oltre a collezionare consensi, spesso si ritrovano faccia anche con gli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 22 dicembre 2020)disi è lasciata andare ad un amaro sfogo su Instagram, dopo che alcuni haters l’hanno pesantemente attaccata durante la sua gravidanza.ha lanciato numerosi personaggi amati dal pubblico del piccolo schermo e della rete. Che oltre a collezionare consensi, spesso si ritrovano faccia anche con gli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

virginiaraggi : Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti… - trash_italiano : Qui per dirti che Uomini e Donne non è ancora entrato in pausa e andrà in onda anche oggi. - valeriafedeli : “Grazie, Nilde”, madre costituente e della Repubblica, politica e donna che con rigore, autorevolezza, senso delle… - andreaaa280 : RT @Viviana_Caruso: Stanchi di subire certe frasi da UOMINI e da DONNE #fuorisonia #GFVIP @pupoghinazzi @EliaAntonella @alfosignorini @Parp… - linofraschetti : RT @Anpinazionale: È un’enorme emozione, vedere e sentire persone che hanno contribuito alla democrazia in Italia, con le loro azioni, il l… -