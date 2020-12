Uomini e Donne, anticipazioni 22 dicembre: Antonio abbandona in lacrime lo studio e Sophie delusa per il “no” (Di martedì 22 dicembre 2020) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di martedì 22 dicembre 2020. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ricordiamo inoltre che la trasmissione andrà in pausa per le feste … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 dicembre 2020)della puntata didi martedì 222020. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ricordiamo inoltre che la trasmissione andrà in pausa per le feste … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

virginiaraggi : Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti… - trash_italiano : Qui per dirti che Uomini e Donne non è ancora entrato in pausa e andrà in onda anche oggi. - matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - verybutnot : @linasmekly_ Ma poi sta Elisabetta sembra parte della famiglia, cioè tutto a lei dicono manco fosse la redazione di… - italiaserait : Uomini e Donne stop di Natale, quando finisce e quando riprende -