UNRAE, mercato rimorchi chiuderà anno drammatico nonostante rimbalzo a novembre (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il mercato dei rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore a 3,5t a novembre ha registrato un aumento delle immatricolazioni del 23,8% (1.382 unità), portando il dato consolidato dei primi undici mesi dell’anno a -22,5% rispetto allostesso periodo del 2019 (10.345 unità immatricolate in 11 mesi). E’ quanto stima il Centro studi UNRAE, l’associazione delle case d’auto estere, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal MIT “E’ al dato consolidato che dobbiamo guardare per farci una idea realistica dell’andamento del mercato in prossimità della chiusura di un anno caratterizzato da forti anomalie”, commenta Paolo Starace, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE ricordando che le serie ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ildeie semicon massa totale a terra superiore a 3,5t aha registrato un aumento delle immatricolazioni del 23,8% (1.382 unità), portando il dato consolidato dei primi undici mesi dell’a -22,5% rispetto allostesso periodo del 2019 (10.345 unità immatricolate in 11 mesi). E’ quanto stima il Centro studi, l’associazione delle case d’auto estere, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal MIT “E’ al dato consolidato che dobbiamo guardare per farci una idea realistica dell’andamento delin prossimità della chiusura di uncaratterizzato da forti anomalie”, commenta Paolo Starace, Presidente della Sezione Veicoli Industriali diricordando che le serie ...

tecnogazzetta : Urgente accelerare il rinnovo del parco circolante delle #auto: Italia maglia nera per anzianità fra i 4 grandi mer… - infoiteconomia : Unrae: il mercato dei veicoli commerciali cresce a novembre ma chiuderà l'anno in perdita - ANSA_Motori : Il mercato veicoli commerciali cala del 15,6% in 11 mesi #ANSAmotori - TrasportiItalia : Unrae: il mercato dei veicoli commerciali cresce a novembre ma chiuderà l’anno in perdita - solomotori : Unrae, mercato veicoli commerciali in 11 mesi -15,6% -

Ultime Notizie dalla rete : UNRAE mercato UNRAE, mercato rimorchi chiuderà anno drammatico nonostante rimbalzo a novembre Il Messaggero UNRAE, mercato rimorchi chiuderà anno drammatico nonostante rimbalzo a novembre

E’ quanto stima il Centro studi UNRAE, l’associazione delle case d’auto estere, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal MIT “E’ al dato consolidato che dobbiamo guardare per farci una idea ...

Unrae: il mercato di rimorchi e semirimorchi in caduta libera

l mercato dei rimorchi e semirimorchi ha messo a segno un novembre positivo che, però, non è riuscito a compensare l\'annus horribilis ...

E’ quanto stima il Centro studi UNRAE, l’associazione delle case d’auto estere, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal MIT “E’ al dato consolidato che dobbiamo guardare per farci una idea ...l mercato dei rimorchi e semirimorchi ha messo a segno un novembre positivo che, però, non è riuscito a compensare l\'annus horribilis ...