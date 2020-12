Unindustria Aprilia | Autostrada Roma-Latina prioritaria per imprese

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020)– “Velocizzare i progetti in cantiere per rendere maggiormente appetibile l’area industriale a sud di, rispondendo con la tecnologia e il lavoro alla crisi pandemica che nell’ultimo anno si e’ abbattuta sul mondo industriale”. È questo l’invito-appello che lancia al mondo politico Renato Sciarrillo, presidente dell’area comprensoriale di(che comprende anche Pomezia), in un’intervista al quotidiano ‘Oggi’. “Non possiamo negare l’impatto devastante che il Coronavirus ha avuto sulla vita delle persone e delle aziende- afferma Sciarillo- Nella prima fase della pandemia c’e’ stata una grossa difficolta’, un impatto imprevisto che si e’ riflesso sul nostro territorio.” “Ma devo dire che le aziende dei nuclei industriali die Pomezia hanno saputo ...