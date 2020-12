Una vita anticipazioni: Felipe trova Marcia e si incontrano di nuovo, la salva? (Di martedì 22 dicembre 2020) Ultima puntata di Una vita prima della pausa estiva domani, 23 dicembre 2020. Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano come sempre la trama delle prossime puntate. Iniziamo dalle anticipazioni per l’episodio 1095 ( seconda parte) in onda domani, 23 dicembre. Felipe è sempre più vicino a Marcia: ha persino chiesto ad Andrade di avere una donna mulatta. Vuole giocare e vuole azzardare mettendo però anche a rischio la copertura che Mauro si è creato in queste settimane. Nel frattempo Genoveva è sempre più sospettosa. Josè invece sembra aver trovato il modo per mettere fine all’incubo di Felicia. Ma come finirà tutta la vicenda di Ledesma? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi. Una vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 dicembre 2020) Ultima puntata di Unaprima della pausa estiva domani, 23 dicembre 2020. Che cosa succederà? Lo scopriamo con leche ci rivelano come sempre la trama delle prossime puntate. Iniziamo dalleper l’episodio 1095 ( seconda parte) in onda domani, 23 dicembre.è sempre più vicino a: ha persino chiesto ad Andrade di avere una donna mulatta. Vuole giocare e vuole azzardare mettendo però anche a rischio la copertura che Mauro si è creato in queste settimane. Nel frattempo Genoveva è sempre più sospettosa. Josè invece sembra averto il modo per mettere fine all’incubo di Felicia. Ma come finirà tutta la vicenda di Ledesma? Scopriamolo con le, eccole per voi. Una...

