Una super Fiorentina affonda una spenta Juventus

(Di martedì 22 dicembre 2020) AGI - La quattordicesima giornata di Serie A sarà la più difficile da dimenticare per ladi Andrea Pirlo. Dopo la cancellazione del 3-0 a tavolino contro il Napoli, nel pomeriggio, da parte del Collegio di Garanzia dello sport del Coni, è arrivato anche un nettissimo 0-3 sul campo, frutto della pesante sconfitta contro la. A segno per i viola Vlahovic e Caceres, reti inframezzate dall'autogol di Alex Sandro. Un risultato netto che allontana, allo stesso tempo, i bianconeri dalla vetta della classifica e i toscani dalla zona retrocessione. Inizio complicatissimo per la squadra di Pirlo che si ritrova sotto di un gol dopo tre minuti, perfetto il tocco di Vlahovic su assist di Ribery, e di un uomo dopo diciotto minuti, per un bruttissimo fallo di Cuadrado su Castrovilli, inizialmente solo ammonito e poi espulso dopo un controllo Var. ...