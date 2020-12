Una donna la prima vaccinata in Italia: sarà un'infermiera dello Spallanzani (Di martedì 22 dicembre 2020) sarà una donna la prima vaccinata Covid in Italia. Secondo quanto si è appreso da fonti dello Spallanzani e della Regione, si tratta di un'infermiera. Tutto pronto all'istituto... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 dicembre 2020)unalaCovid in. Secondo quanto si è appreso da fontie della Regione, si tratta di un'. Tutto pronto all'istituto...

repubblica : Coronavirus, una donna italiana positiva alla variante inglese: è in isolamento e ha una forte carica virale [aggio… - MediasetTgcom24 : Covid, è una donna di Roma la prima positiva italiana a variante virus Gb #coronavirus - trash_italiano : Stefania per me merita la vittoria di questo #GFVIP. Mai un passo falso, ha sempre dimostrato di essere una donna b… - simplymine1705 : @Marco30694646 No è una donna ... ahahah - Gianmar26145917 : RT @GHINODITACCO18: Una donna denuncia l’uomo per violenze. Non fu ascoltata. L’uomo successivamente ha ucciso i due figli. Magistrati e p… -