Una donna la prima vaccinata in Italia: sarà un'infermiera dello Spallanzani (Di mercoledì 23 dicembre 2020) sarà una donna la prima vaccinata Covid in Italia. Secondo quanto si è appreso da fonti dello Spallanzani e della Regione, si tratta di un'infermiera. Tutto pronto all'istituto... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 dicembre 2020)unalaCovid in. Secondo quanto si è appreso da fontie della Regione, si tratta di un'. Tutto pronto all'istituto...

repubblica : Coronavirus, una donna italiana positiva alla variante inglese: è in isolamento e ha una forte carica virale [aggio… - LegaSalvini : ESQUILINO, RAPINA E TENTA DI VIOLENTARE UNA DONNA MENTRE TORNA A CASA: FERMATO 29ENNE DI ORIGINE AFRICANA - MediasetTgcom24 : Covid, è una donna di Roma la prima positiva italiana a variante virus Gb #coronavirus - luca_e_mai_piu : RT @maxwolf63: Choc all’Esquilino: straniero rapina una donna, poi la scaraventa a terra e la violenta. Arrestato dalla polizia: https://t.… - federico20056 : RT @leteclada: #GFVIP cara dayane se pensi che una donna che per scelta non ha figli (o perché non ha potuto averne) valga meno di te che n… -