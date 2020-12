Una donna fermata nel giallo dei cadaveri nelle valigie a Firenze (Di martedì 22 dicembre 2020) È l'ex fidanzata di Taulant Pasho, figlio di Shpetim e Teuta, i cui corpi sono stati ritrovati smembrati lungo la superstrada Fi-Pi-Li. È accusata di omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere Leggi su today (Di martedì 22 dicembre 2020) È l'ex fidanzata di Taulant Pasho, figlio di Shpetim e Teuta, i cui corpi sono stati ritrovati smembrati lungo la superstrada Fi-Pi-Li. È accusata di omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere

Ultime Notizie dalla rete : Una donna Coppia fatta a pezzi, arrestata una donna: è la ex compagna del figlio LA NAZIONE Coronavirus, muore volontaria di 56 anni. Allerta nelle case di riposo

La donna di Lagosanto lascia il marito e due figli. Nel Ferrarese 14 strutture in quarantena, attività sospesa in due centri diurni ...

Valigie con resti: arrestata la fidanzata del figlio

FIRENZE, 22 DIC - Arrestata una donna nell'indagine sul duplice omicidio della coppia di albanesi scomparsi nel 2015, Sheptim e Teuta Pasho i cui resti sono stati trovati in valigie a Firenze. I carab ...

