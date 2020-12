Un Posto al Sole, anticipazioni: il ritorno di Leonardo (Di martedì 22 dicembre 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 28 dicembre al 1° gennaio. Leonardo Arena torna dopo un periodo di assenza. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 28 dicembre al 1° gennaio. Ricordiamo che giovedì 31 dicembre la soap opera napoletana non andrà in onda per permettere la trasmissione del Leggi su 2anews (Di martedì 22 dicembre 2020) Unaldal 28 dicembre al 1° gennaio.Arena torna dopo un periodo di assenza. Arrivano le ultimedella trama delle puntate di Unal, dal 28 dicembre al 1° gennaio. Ricordiamo che giovedì 31 dicembre la soap opera napoletana non andrà in onda per permettere la trasmissione del

MomiraMonika : RT @ImSophiaPLMS: @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW @AnnaRagosta @MarnaSilimbani @Mercurimc @tafudany1 @Oia3549… - elsaoncehp : @hagridoncehp *Ricambia quel breve ma dolce bacio e poi si appoggia nuovamente al suo ampio petto attraverso il qua… - JackMagico : Questa è l'edizione dei poveracci che cercano un posto al sole. #GFVIP - cesariello1 : @manuelapettenuz sai stella se passi due minuti da me non è che cambia il corso della storia, non è grave, anche il… - josepcampo : RT @ImSophiaPLMS: @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW @AnnaRagosta @MarnaSilimbani @Mercurimc @tafudany1 @Oia3549… -