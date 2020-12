Un «piano» per uscire dalla crisi ritrovando la classe (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’«orizzonte catastrofico» del capitalismo è più vicino nella crisi del Covid, ma un’«intelligenza collettiva rivoluzionaria» è da costruire. Bisogna reinventare una «moderna politica di piano» finalizzata allo sviluppo dei diritti economici, civili, politici e sociali. Pensiamo a una nuova politica basata sull’«interattività» tra «pianificazione, libertà e democrazia» opposta allo scontro interno al capitale tra «globalisti» e «sovranisti» che soffoca ogni istanza rivendicativa. QUESTE TESI, esposte dall’economista Emiliano Brancaccio nel libro Non sarà un pranzo di gala. crisi, catastrofe, rivoluzione (Mimesis, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’«orizzonte catastrofico» del capitalismo è più vicino nelladel Covid, ma un’«intelligenza collettiva rivoluzionaria» è da costruire. Bisogna reinventare una «moderna politica di» finalizzata allo sviluppo dei diritti economici, civili, politici e sociali. Pensiamo a una nuova politica basata sull’«interattività» tra «pianificazione, libertà e democrazia» opposta allo scontro interno al capitale tra «globalisti» e «sovranisti» che soffoca ogni istanza rivendicativa. QUESTE TESI, esposte dall’economista Emiliano Brancaccio nel libro Non sarà un pranzo di gala., catastrofe, rivoluzione (Mimesis, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

CottarelliCPI : L’EMA ha dato l'ok al vaccino Pfizer. Ursula von der Leyen si attende che la Commissione decida in giornata. Poi to… - virginiaraggi : Chi vive nella nostra città sa quanto sia importante risparmiare tempo negli spostamenti. Per questo stiamo portand… - reportrai3 : Sorveglianza significa tamponi per isolare gli infetti per bloccare la catena del contagio. Un piano da sviluppare… - LaTiger1 : RT @doctor_milano: Allora bambini belli. Io faccio notte al lavoro. Voi mi aspettate domani mattina e lievitate piano piano. Vi ho lasciato… - bioccolo : RT @stellangelica: @cigna69 @bioccolo @PMO_W @mausassi @simpaol @info_zampa @aldomaddalena78 @toniodemaria @AntonellaColoru @kittesencul se… -

Ultime Notizie dalla rete : piano per Si studia un piano per rientro italiani da Londra - Primopiano Agenzia ANSA Vaccino, è un chirurgo il primo volontario in Campania: «Così finisce l'incubo»

Sono 720 i camici bianchi - individuati tra medici e operatori sanitari in prima linea nei Covid center e tra i “vaccinatori” che dovranno poi attuare il piano regionale a partire ...

Il piano di Trump: 27 giorni per inventarsi un nuovo futuro politico

Il presidente rifiuta di ammettere la sconfitta nelle elezioni: per gli analisti non è disperazione ma calcolo ...

Sono 720 i camici bianchi - individuati tra medici e operatori sanitari in prima linea nei Covid center e tra i “vaccinatori” che dovranno poi attuare il piano regionale a partire ...Il presidente rifiuta di ammettere la sconfitta nelle elezioni: per gli analisti non è disperazione ma calcolo ...