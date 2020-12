Un bel regalo natalizio è quello fatto da Antonie per mamma, papà e sorelle (Di martedì 22 dicembre 2020) Dal nulla Antoine è arrivato per passare un po' di tempo con la sua famiglia. Sorpresa per Natale, studente in Libano per stare con la sua famiglia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 22 dicembre 2020) Dal nulla Antoine è arrivato per passare un po' di tempo con la sua famiglia. Sorpresa per Natale, studente in Libano per stare con la sua famiglia su Notizie.it.

Ettore_Rosato : #PfizerBioNtech è un vaccino sicuro, arrivato l’ok EMA. Un bel regalo di Natale, l'arma vera contro il Covid.Ormai… - Anto_Giovinazzi : Quelli che chiamavo i miei sogni, ora sono i nostri obiettivi ?? Voi, il più bel regalo di compleanno. Grazie a tutt… - amendolaenzo : Il più bel regalo di Natale arriva il 27 dicembre: partono le vaccinazioni in Italia e in UE. L'Europa è più forte… - strafui : @differita sono contenta, per me è stato un bel regalo. - Ciffrato : @GioGeneSharp Un bel regalo di Natale -

Ultime Notizie dalla rete : bel regalo "Finalmente a casa, un bel regalo di Natale" LA NAZIONE Un pasto regalato ai bisognosi per ogni pasto acquistato: la bella iniziativa di un ristorante cagliaritano

Un noto ristorante cagliaritano ha deciso di donare un pasto per ogni pasto a domicilio che i clienti acquisteranno a Natale. Il menù sarà lo stesso.

5 idee originali per incartare i regali di Natale: via libera alla fantasia

Preparate forbici, carta regalo e nastrini (ma non solo...) e prendete appunti: ecco 5 idee originali per incartare i regali di Natale.

Un noto ristorante cagliaritano ha deciso di donare un pasto per ogni pasto a domicilio che i clienti acquisteranno a Natale. Il menù sarà lo stesso.Preparate forbici, carta regalo e nastrini (ma non solo...) e prendete appunti: ecco 5 idee originali per incartare i regali di Natale.