Ultimo pubblica il suo nuovo singolo “7+3” (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ uscito stanotte su tutte le piattaforme digitali “7+3”: per Ultimo un nuovo singolo che è “il mio regalo di Natale” Dopo aver lanciato tanti indizi sui social, Ultimo svela finalmente la sua sorpresa per i fan. E’ uscito stanotte su tutte le piattaforme “7+3”, un nuovo singolo che è “il mio regalo di Natale”. Fermo al precedente “22… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ uscito stanotte su tutte le piattaforme digitali “7+3”: perunche è “il mio regalo di Natale” Dopo aver lanciato tanti indizi sui social,svela finalmente la sua sorpresa per i fan. E’ uscito stanotte su tutte le piattaforme “7+3”, unche è “il mio regalo di Natale”. Fermo al precedente “22… L'articolo Corriere Nazionale.

TwitGinger : Ultimo pubblica 7+3, il suo nuovo singolo dedicato alla mamma! Ecco audio e testo della canzone! - nazek_vesco : @gmarcoc @PossibileIt @PossibileLGBTI @beabri @enjoIrasshole @autoportante_ @isentinelli @amnestyitalia… - AIessandra_BB : @granonero1 @Sara4260643 @07Emmedi @Matteo67 Su Ig non pubblica niente da una settimana e il suo ultimo post ha cir… - silviagatti8 : Epidemiologia per la sanità pubblica - ISS Dati della Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia Età mediana dei c… - bollettinoADAPT : RT @DPorcheddu: Nell'ultimo @bollettinoADAPT del 2020 descrivo le Linee Guida del @FunzPub per la stesura del Piano organizzativo per il la… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo pubblica Ultimo pubblica il suo nuovo singolo “7+3” Corriere Nazionale Ultimo pubblica il suo nuovo singolo “7+3”

E’ uscito stanotte su tutte le piattaforme digitali “7+3”: per Ultimo un nuovo singolo che è “il mio regalo di Natale” Dopo aver lanciato tanti indizi sui social, Ultimo svela finalmente la sua sor ...

The Voice Senior diretta 20 dicembre: la finale, trionfa Erminio Sinni

The Voice Senior 20 dicembre. Nell'ultima puntata dello show condotto dalla Clerici viene proclamato il vincitore. Ospite Gianna Nannini.