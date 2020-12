Ultimi sondaggi Noto | gli italiani e il decreto Natale | questo sconosciuto

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il 54% degligiudica positivamente le nuove restrizioni imposte dal governo per il periodo natalizio ma solo il 28% afferma di conoscere approfonditamente le norme contenute nell’ultimoillustrato dal premier Conte venerdì scorso. E’ quanto emerge dagliper QN pubblicati il 20 dicembre. La mole di divieti, alcuni dei quali in contrapposizione con i precedenti inseriti nel dpcm di dicembre, hanno mandato in confusione la maggioranza degli. Il 55%, infatti, dichiara di non essere a conoscenza dei provvedimenti presi dal governo per le feste natalizie mentre il 17% dice di averne solo sentito parlare. Nemmeno gli ulteriori chiarimenti fatti da Palazzo Chigi con le ormai consuete Faq hanno diramato la nebbia che avvolge le nuove misure. E ...