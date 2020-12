Ultime Notizie Roma del 22-12-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Francia e Gran Bretagna avrebbero messo a punto un piano congiunto per far ripartire i trasporti dopo il blocco dovuto la nuova variante del coronavirus Intanto il Presidente del Consiglio Superiore della sanità Franco Locatelli rassicura da variante non è più pericolosa il rimedio è sicuro altrimenti non avremmo mai ha provato ora però Tutti devono capire che la prende mia si vince con la vaccinazione dice Stella kyriakides commissario europeo alla salute la campagna per la vaccinazione negli Stati Uniti avrà il volto del presidente eletto Joe biden che insieme alla Futura per solai vigile si è vaccinato come promesso in diretta televisiva lanciando una perla gli America fatelo tutti È sicuro Intanto inizia una Corsa contro il tempo in Italia a caccia di positivi al Virus ...