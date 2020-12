Ultimati i lavori di ricostruzione sul S.P. 27 del ponte Ufita (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoApice (Bn) – Sono stati Ultimati stamani in località Apice Scalo i lavori per il rifacimento del ponte Ufita e per la ricongiunzione e riammagliamento della Strada provinciale n. 27 Benevento – Apice. Lo comunica Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, che ha accolto con soddisfazione la notizia del sopralluogo tecnico presso il cantiere dei lavori. Il Presidente Di Maria ha avuto assicurazione dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia, Angelo Carmine Giordano, che già il 23 dicembre 2020 verranno eseguite le necessarie prove di carico sul nuovo ponte, attività propedeutica all’apertura al traffico veicolare della nuova arteria in tempi brevissimi. Si conclude così un travagliato periodo per la storia della comunità apicese e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoApice (Bn) – Sono statistamani in località Apice Scalo iper il rifacimento dele per la ricongiunzione e riammagliamento della Strada provinciale n. 27 Benevento – Apice. Lo comunica Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, che ha accolto con soddisfazione la notizia del sopralluogo tecnico presso il cantiere dei. Il Presidente Di Maria ha avuto assicurazione dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia, Angelo Carmine Giordano, che già il 23 dicembre 2020 verranno eseguite le necessarie prove di carico sul nuovo, attività propedeutica all’apertura al traffico veicolare della nuova arteria in tempi brevissimi. Si conclude così un travagliato periodo per la storia della comunità apicese e ...

Umbria e Lazio diventano più vicine grazie al completamento dell'ultimo tratto della Terni-Rieti, al confine tra i due capoluoghi di provincia, d'ora in poi raggiungibili reciprocamente in circa 20 minuti.

Sono due le opzioni a cui Cassa forense sta lavorando per mettere in sicurezza il futuro pensionistico prima che calcoli e proiezioni siano ultimati per passare poi alla fase di valutazione vera e propria.

