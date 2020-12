UFFICIALE Stella Rossa, arriva Bakayoko dall’Inter: sfiderà il Milan (Di martedì 22 dicembre 2020) La Stella Rossa ha effettuato un colpo in entrata: dall’Inter arriva il giovane Bakayoko Colpo in entrata per la Stella Rossa che affronterà il Milan nei sedicesimi di finale di Europa League. Il club di Belgrado ha infatti annunciato l’arrivo dall’Inter di Axel Bakayoko; esterno offensivo classe 1998. Il francese giocherà con la maglia della Stella Rossa fino al termine della stagione e se la vedrà, quindi, anche contro i rossoneri. Prvo zimsko poja?anje – Aksel Bakajoko! Krilni napada? stiže iz Intera, a opremu našeg kluba zvani?no ?e zadužiti 11. januara. ???#fkcz pic.twitter.com/tXfVboDy7S — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 22, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Laha effettuato un colpo in entrata:il giovaneColpo in entrata per lache affronterà ilnei sedicesimi di finale di Europa League. Il club di Belgrado ha infatti annunciato l’arrivodi Axel; esterno offensivo classe 1998. Il francese giocherà con la maglia dellafino al termine della stagione e se la vedrà, quindi, anche contro i rossoneri. Prvo zimsko poja?anje – Aksel Bakajoko! Krilni napada? stiže iz Intera, a opremu našeg kluba zvani?no ?e zadužiti 11. januara. ???#fkcz pic.twitter.com/tXfVboDy7S — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 22, 2020 Leggi su Calcionews24.com

