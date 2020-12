Ufficiale | Imolese | il nuovo allenatore è Catalano

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 22 dicembre 2020) L’Calcio 1919 rende noto di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra, con accordo fino al termine della stagione sportiva 2020/2021, a Pasquale. Nato a Bari il 29 novembre 1971, dopo una lunga carriera da centrocampista in piazze blasonate tra le quali spiccano Trapani, Arezzo, Giulianova, Messina, Spezia, Foggia e Teramo,avvia il proprio percorso in panchina. Nel suo curriculum l’esperienza da vicedel Bellaria Igea Marina (Lega Pro Seconda Divisione), il ruolo di collaboratore tecnico di De Zerbi in un Palermo da massima serie, poi Prato (Lega Pro), la formazione Under 19 del Parma e, lo scorso anno, la disputa dei play out alla guida della Pianese di serie C contro quella Pergolettese che poi si salvò soltanto in virtù del miglior posizionamento di classifica al ...